António Costa chega a fevereiro com uma ligeira quebra em relação ao último Barómetro Político da Aximage, mas o primeiro-ministro e secretário-geral do PS não só continua à frente dos restantes líderes de partidos com assento parlamentar como passa a ser o único a ter avaliação positiva. Apresenta agora uma média ponderada de 10,4 (contra 10,8 em janeiro), revelando-se menos afetado pela maratona orçamental do que os antigos parceiros de “Geringonça”.

O segundo líder com melhor avaliação continua a ser Jerónimo de Sousa, mas o secretário-geral do PCP desce de 10,6 para 9,7 na avaliação dos inquiridos pela Aximage, enquanto a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martis – que esteve empatada com António Costa no passado mês de dezembro -, tem agora uma avaliação de 9,4 (contra 10,4 no mês anterior).

