António Costa diz que “quatro olhos veem melhor que dois” após Rio dizer que Centeno foi posto de parte nas PPP

O primeiro-ministro António Costa recusou que Mário Centeno tenha sido menorizado dentro do Governo na sequência de uma intervenção em que o líder social-democrata Rui Rio disse que foi retirado poder ao responsável pela pasta das Finanças na avaliação das parcerias público-privadas. “Em vez de ser feito pelos dois olhos do ministro, o controlo é feito por todos os olhos do Governo”, disse Costa, acrescentando, ao ouvir a reação dos deputados da oposição presentes no debate quinzenal que está a decorrer nesta quarta-feira na Assembleia da República: “Sempre ouvi dizer que quatro olhos veem melhor do que dois, mas os senhores deputados pensam o contrário.”

Para Rui Rio, a alteração das regras das PPP, com “critérios casuísticos” e a exigência de muito menos elementos aos interessados em investimentos em conjunto com o Estado, constitui uma situação grave. “A gravidade desta situação tem levado o PSD a pedir ao ministro das Finanças para explicar se está de acordo e o PS tem feito tudo o que está no seu poder para que não venha ao Parlamento”, acusou.