António Costa e Mário Centeno estão reunidos em São Bento

O primeiro-ministro, António Costa e o Ministro das Finanças, Mário Centeno, estão reunidos na residência oficial do primeiro-ministro em São Bento. A informação é avançada pela estação televisiva “RTP”.

Mário Centeno foi alvo de várias criticas devido à transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco. Esta quarta-feira o Ministro das Finanças marcou presença no Parlamento onde referiu que nada fez “à revelia” de António Costa, quando decidiu transferir a tranche de 850 milhões de euros para o Fundo de Resolução, para injetar no Novo Banco.

Na base desta reunião estão também as declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que durante a visita realizada à Autoeuropa durante a manhã afirmou que o Estado limitou-se a cumprir as suas responsabilidades quando efetuou na semana passada uma transferência de 850 milhões para o Novo Banco via Fundo de Resolução.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou no entanto, as diferenças entre fazer a injeção antes, ou depois, da auditoria ao banco ser revelada abrangendo o período entre 2000 e 2018. “O Estado português cumpre o que tem de cumprir, assumiu um compromisso, tinha de cumprir o compromisso”, referiu.

“Havendo uma auditoria cobrindo o período ate 2018, auditoria que eu tinha pedido há um ano, faz todo o sentido o que disse o senhor primeiro-ministro no Parlamento. É politicamente diferente estar a assumir responsabilidades dias antes das conclusões de uma auditoria, ou a auditoria ser concluída dias antes do Estado assumir responsabilidades. Estava anunciado para maio o processo conclusivo da auditoria cobrindo 2000 a 2018”, destacou o Presidente.

Depois de elogiar o primeiro-ministro, estaria assim Marcelo Rebelo de Sousa a criticar a atuação de Mário Centeno, por o ministro das Finanças ter dado luz verde à injeção de capital no Novo Banco sem conhecer a auditoria?

“Não, significa aquilo que eu disse”, respondeu o Presidente. “Há uma auditoria que tinha sido anunciada que estaria concluída em maio deste ano, respeitando a 2000-2018. Para os portugueses, não é indiferente cumprir compromissos com o conhecimento exato do que se passou num determinado processo, ou cumprir compromisso e mais tarde vir a saber como é que foi esse processo até 2018. É politicamente diferente uma coisa e a outra”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo Rebelo de Sousa falava sim do episódio na passada semana, 7 de maio, quando António Costa disse a Catarina Martins (BE) durante o debate parlamentar que a “auditoria está em curso e até haver resultados da auditoria não haverá qualquer reforço do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução para esse fim”.

Nesse mesmo dia, confrontado pelo jornal “Expresso” com o facto da transferência de 850 milhões de euros já ter tido lugar, fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro disse que António Costa já tinha apresentado “desculpas ao Bloco de Esquerda por ter dado uma resposta no desconhecimento que o Ministério das Finanças já tinha ontem feito o pagamento contratualmente previsto”.

Já esta semana, Mário Centeno tinha vindo a público admitir que “terá havido uma falha na comunicação entre o Ministério das Finanças e primeiro-ministro no momento do debate quinzenal, mas não houve nenhuma falha financeira nem incumprimento”, disse o ministro das Finanças em entrevista à rádio “TSF”.