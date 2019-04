António Guterres ”altamente chocado” com sofrimento dos migrantes na Líbia

“Estou altamente chocado e movido pelo sofrimento e desespero que tenho visto nos centros de detenção de Tripoli, onde os migrantes e refugiados estão detidos por tempo indeterminado sem qualquer esperança de recuperarem as suas vidas”, escreveu António Guterres em reação ao sofrimento dos migrantes na Líbia, no norte de África.

O secretário-geral da ONU, viajou para o leste da Líbia, esta sexta-feira, para se encontrar com o comandante Khalifa Haftar, cujas forças estão a avançar na capital Tripoli, controlada por um governo internacionalmente reconhecido.

Após uma visita a um centro de detenção em Tripoli, o secretário-geral da ONU relembrou que toda a comunidade internacional é responsável pelos refugiados e migrantes.

I am deeply shocked and moved by the suffering and despair I have seen in the detention centre in Tripoli, where migrants and refugees are in detention for unlimited time and without any hope to regain their lives. pic.twitter.com/7oM1IhojlX

— António Guterres (@antonioguterres) April 4, 2019