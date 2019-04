António Lobo Xavier mandatário da lista do CDS-PP às europeias

O ex-deputado centrista António Lobo Xavier vai ser o mandatário nacional da lista do CDS-PP às eleições europeias de 26 de maio, apurou o Jornal Económico junto de fonte partidária.

António Lobo Xavier tem 59 anos e integra o Conselho de Estado, por indicação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Advogado e membro de diversos conselhos de administração, foi eleito deputado duas vezes pelo CDS-PP e chegou a ser líder parlamentar. Também disputou a liderança do partido em 1992, no congresso em que Manuel Monteiro suplantou Basílio Horta.

A lista do CDS-PP é encabeçada por Nuno Melo, atualmente o único eurodeputado do partido, e tem o ex-ministro Pedro Mota Soares, Raquel Vaz Pinto e Vasco Weinberg nos lugares seguintes.

A maioria das sondagens para as europeias indicam que o CDS-PP deverá eleger um ou dois eurodeputados a 26 de maio, embora também haja estudos que apontam para a hipótese de um terceiro eleito para o Parlamento Europeu. Todos serão integrados (tal como aqueles que o PSD eleger) na bancada do Partido Popular Europeu, que deverá continuar a ser a maior em Estrasburgo.