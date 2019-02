António Mexia: “Foi a Universidade de Columbia que propôs o nome de Manuel Pinho”

O deputado do Bloco de Esquerda (BE), Jorge Costa, questionou o presidente executivo da EDP, António Mexia, sobre a forma como o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, foi convidado para dar aulas na Universidade de Columbia, no âmbito de um seminário sobre energias renováveis patrocinado pela EDP. “Foi a Universidade de Columbia que proôs o nome de Manuel Pinho”, respondeu Mexia.

O presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP está a ser ouvido em audição na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. Na mesma resposta, Mexia assegurou que a EDP não condicionou “o protocolo de financiamento ao nome de Manuel Pinho” e também não quis “esconder esse apoio” com um valor de cerca de 1,2 milhões dólares. “Não, estava lá o nosso logotipo”, salientou.

“Não estamos a falar de uma instituiçãozeca”, advertiu Mexia. “Tem vários Prémios Nobel no seu corpo docente. E escolheu Manuel Pinho para o primeiro ano. Columbia teve a autonomia que entendeu”, afirmou. “Foi a instituição que escolheu o seu docente”.