ANTRAM e FECTRANS reabrem processo de negociação coletiva

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) vão reabrir o processo de negociação coletiva, de acordo com um comunicado divulgado pela ANTRAM esta quinta-feira.

A primeira reunião terá lugar esta sexta-feira, dia 3 de maio, às 9h00, na sede da ANTRAM. De recordar que as duas partes já haviam assinado um contrato coletivo em setembro de 2018 e irão agora “dar início a um novo processo negocial com vista à revisão de alguns aspetos contratuais”, pode ler-se no comunicado.

Depois dos seis meses da aplicação do novo contrato coletivo de trabalho, a ANTRAM sublinha que “importa clarificar algumas matérias que têm sido alvo de apreciação no âmbito da comissão paritária, bem como ajustes estruturais”.

No final da reunião será dada, uma conferência de imprensa, que estava prevista para as 10h00, onde serão apresentadas as conclusões, bem como os temas debatidos na reunião e para esclarecer quaisquer dúvidas.