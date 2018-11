Anulação da isenção de IMT para fundos imobiliários aprovada no Parlamento

Os fundos de investimento imobiliário (FII) vão perder a isenção do imposto municipal sobre transmissões (IMT) na aquisição de imóveis. Uma proposta do PCP nesse sentido foi hoje aprovada no Parlamento, com os votos a favor do PS e do BE, além dos deputados comunistas.

A isenção do IMT para os FII já tinha sido anulada em 2016, mas o decreto-lei em causa tinha uma falha que, na prática, ainda permitia aos FII recuperarem nos tribunais o imposto que pagavam. Através desta nova iniciativa legislativa, a isenção será definitivamente anulada.