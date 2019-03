Anúncio a concurso público para exploração do Cais do Carvão sofre alterações

Foram efectuadas alterações ao concurso público aberto pela Frente Mar o concurso público para a exploração de um bar, campo de padel, parque infantil, mini golf e pedal kart no jardim panorâmico, ou cais do carvão, de acordo com um anúncio publicado em Diário da República esta segunda-feira.

O valor base é de 750 euros, sendo que o prazo de execução do contrato é de 60 meses a contar da celebração dos respectivo contrato, refere o anúncio.

Entre os critérios para a adjudicação do concurso está a proposta economicamente mais vantajosa, e ainda factores como a taxa total anual mais elevada, a qual acresce o valor do IVA em vigor com peso específico de 100%.

O prazo de entrega das propostas é de 15 dias a contar a partir da publicação do anúncio.

As propostas se devem manter por um período de 66 dias após o encerramento do prazo de entrega das propostas.

De referir que o concurso foi aberto na semana passada pela Frente Mar.