Anúncio de Trump abala mercados e PSI 20 cai penalizado por BCP, papeleiras e CTT

O principal índice português (PSI 20) tomba 1,05%, para 5.321,62 pontos, em linha com as principais praças europeias esta segunda-feira, 6 de maio, após o último anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a guerra comercial com a China.

Em Lisboa, BCP (-2,11%), Altri (-1,29%), Navigator (-1,62%), Semapa (-1,66%) e os CTT (-1,97%) são as empresas cotadas que mais prejudicam o PSI 20. Mas é são os últimos acontecimentos em torno da EDP e da REN que podem chamar a atenção dos investidores a estes títulos.

Quanto à empresa liderada por António Mexia, o semanário “Expresso” noticiou que a elétrica contratou dois bancos de investimento, o UBS e Morgan Stanley, para vender ativos de produção de eletricidade na Península Ibérica. De acordo com o plano estratégico da EDP, apresentado em março, a empresa espera um encaixe de dois mil milhões de euros com a venda destes ativos, incluindo barragens em Portugal. Ambos os bancos já estão a auscultar o mercado sem limitação na carteira de ativos a vender. A EDP segue a perder 0,39%, para 3,31 euros. A EDP Renováveis acompanha a tendência e recua 0,46%, para 8,75 euros.

Também no setor energético, a REN segue inalterada depois de ter apresentado resultados sobre o primeiro trimestre do ano na sexta-feira, 3 de maio. Entre janeiro e março de 2019, a REN registou um lucro líquido de 13,2 milhões de euros, valor em linha com o registado em igual período de 2018. O EBITDA ascendeu aos 125,3 milhões de euros, o que representou um recuou de 2,3% face ao período homólogo. A dívida líquida sofreu um aumento marginal de 29,8 milhões de euros, para os 2.614 milhões. Em assembleia geral de acionistas foi aprovada a distribuição de um dividendo de 0,171 euros por ação.

Entre as principais praças europeias, o anúncio de Donald Trump de que os EUA vão aumentar para 25% as tarifas sobre produtos chineses no equivalente a 200 mil milhões de dólares, numa altura em que Washington e Pequim ainda negoceiam tréguas sobre a guerra comercial, está criar receios em torno dos investidores.

Mas Trump não quer ficar por aqui: “Em breve” serão impostas tarifas sobre o equivalente a mais 325 mil milhões de dólares de produtos oriundos da China, fez saber no Twitter.

….of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019