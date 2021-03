APDL garante aptidão das infraestruturas fluviais para a retoma turística do Douro

O presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), Nuno Araújo, admite que as expectativas para a retoma turística este ano no Douro estão muito abaixo das potencialidades da região, por causa da pandemia, como sucedeu em 2020.

“A nossa expectativa é que mais próximo do verão, com o levantamento das restrições que ainda poderão existir por força da pandemia e à medida que o plano de vacinação nacional vá avançando, queremos acreditar que isto possa ter outro tipo de desenvolvimento”, acredita este responsável, em entrevista ao “Jornal de Notícias”, citada pela ‘newsletter’ Portos de Portugal.

Nuno Araújo sublinhou ainda: “mas estamos a falar num ano de 2019 com 1,2 milhões de passageiros no Douro para poucos milhares no ano de 2020 e o ano de 2021 não será muito diferente, diria eu. Mas temos que nos ir preparando”.