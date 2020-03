Apenas 42% das empresas têm estratégia para atingir igualdade de género

A maior parte das empresas mundiais (81%) considera importante melhorar a diversidade e inclusão, mas apenas 42% têm uma estratégia plurianual documentada para atingir a igualdade de género. Esta é uma das principais conclusões do relatório “When Women Thrive 2020”, da consultora Mercer divulgado esta terça-feira.

Segundo o estudo 40% da população ativa é feminina, o que representa uma ligeira melhoria face aos 38% que se registavam há quatro anos. Além disso, acrescenta, enquanto a representação feminina em cargos de liderança tem aumentado (mais 3 pontos percentuais nos dois primeiros níveis), as estatísticas diminuem à medida que os níveis na carreira vão progredindo.

A Mercer revela ainda que as mulheres desempenham 47% das funções de suporte nas empresas e 42% das funções de níveis superiores. No entanto, apenas 29% ocupa cargos de reporte direto à administração e 23% cargos executivos.

A igualdade de sexo é hoje um imperativo global e as empresas estão a tomar medidas para fazer a diferença. Porém, enquanto as mulheres continuarem a estar sub-representadas em cargos superiores, assim como a nível de oportunidades de desenvolvimento e progressão de carreira, independentemente do setor ou geografia, isto significa que ainda existe muito trabalho a fazer para conquistar um equilíbrio entre homens e mulheres em contexto profissional, salienta Diogo Alarcão, CEO da Mercer Portugal.

De acordo com o estudo da consultora Mercer, as taxas de recrutamento, promoção e retenção de mulheres já se comparam com as taxas masculinas, o que representa uma melhoria relativamente aos números de há quatro anos.