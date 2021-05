Aplicação de estacionamento da Via Verde já está em um milhão de telemóveis

A aplicação móvel Via Verde Estacionar ultrapassou esta semana a barreira de um milhão de downloads, tendo sido descarregada cerca de 70 mil vezes desde março deste ano e registado mais de 10,5 milhões de transações desde que foi lançada, em outubro de 2016.

A app de mobilidade desenvolvida pela empresa do grupo Brisa está hoje presente em cerca de 70% dos municípios com soluções digitais de pagamento de rua e abrange mais de 140 mil lugares de norte a sul do país.

O CEO da Via Verde Portugal considera que este “marco simbólico” “comprova que os clientes valorizam o nosso papel de facilitador da mobilidade urbana, através de uma solução digital que permite pagar o estacionamento de rua de forma rápida e segura”.

“Atingimos este marco em conjunto com os 31 municípios parceiros, que reconheceram na Via Verde a capacidade de promover a digitalização da mobilidade e que nos permitirá, no futuro, expandir o serviço a outras localidades”, afirma Pedro Mourisca, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

O presidente executivo da Via Verde refere-se aos seguintes concelhos: Vila Real, Porto, Figueira da Foz, Amadora, Portimão, Vila Nova de Gaia, Bragança, Cascais, Tavira, Oeiras, Loures, Almada, Espinho, Vila Real de Santo António, Sintra, Loulé, Lagos, Maia, Lisboa, Braga, Penafiel, Amarante, Aveiro, Leiria, Torres Vedras, Pombal, Mafra, Ourém, Guimarães, Viseu e Chaves.A cobertura do serviço é nacional é realizada através de uma coordenação com 28 operadores públicos e privados de mobilidade que fazem a gestão do estacionamento de rua tarifado.

A Via Verde, que completou recentemente 30 anos, tem esta app gratuita para pagar estacionamentos de rua, que permite o pagamento de apenas o tempo utilizado para estacionamento, dispensando assim o identificador Via Verde, pré-carregamentos, moedas ou talões.

Através da aplicação, o cliente consegue antecipar ou prolongar o tempo de estacionamento sem ter de se deslocar ao veículo, bem como localizá-lo com o telemóvel, dando ainda hipótese de registar o estacionamento de várias matrículas e consultar o histórico de utilizações, à semelhança do que acontece com aplicações como a da Emel.

