Colorir filmes antigos. Como a inteligência artificial pode mudar a indústria cinematográfica

Recuperar filmes antigos e convertê-los para os formatos que hoje existem requer o esforço de uma equipa de técnicos especializados, que pode levar meses ou até anos. A DeepRemaster, aplicação criada no Japão, procura reduzir o tempo que leva a transformar um filme, ao mesmo tempo que também o pode colorir caso seja a preto e branco, o anúncio foi feito na revista tecnológica Paper Minutes.

Os criadores da aplicação, Satoshi Lizuka e Edgar Simo-Serra, ambos professores na Universidade de Waseda, Japão, conseguiram usar as capacidades da inteligência artificial para criar um algoritmo e consequente programa, que consiga analisar e comparar filmes, não só para os melhorar a nível técnico mas também para os colorir.

Segundos os autores da DeepFarm “a remasterização de filmes antigos compreende uma diversidade de subtarefas, incluindo super-resolução, remoção de ruído e aprimoramento de contraste, que juntos objetivam restaurar o filme deteriorado ao seu estado original”.

Os autores disponibilizaram um vídeo para exemplificar as capacidades da aplicação, neste caso o aspeto da colorização, consulte aqui.

Ainda que já existam algumas aplicações que consigam colorir vídeos a preto e branco, a maioria não o faz através da inteligência artificial, ou seja, a aplicação DeepFarm é uma das pioneiras que combina algoritmos com capacidades de análise a algoritmos com capacidades técnicas.

O uso comercial da aplicação ainda está por acontecer, mas é natural que as indústrias cinematográficas, principalmente as de Hollywood, rapidamente se interessem e apliquem a tecnologia aos seus filmes mais antigos. No futuro poderemos assistir a velhos westerns como o ‘The Bad The Good and The Ugly’ em ultra HD (alta definição), ou até clássicos como ‘Casablanca’ a cores, tudo isto através do poder da inteligência artificial.