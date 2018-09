Apoio da República para regressados da Venezuela tem sido “conversa”

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, declarou esta quarta-feira que o compromisso do Governo da República em dar apoios financeiros para fazer face ao regresso de cidadãos da Venezuela “tem sido apenas conversa”.

As declarações de Albuquerque surgem após os secretários da Saúde e dos Assuntos Sociais terem assumido, em declarações avançadas ao Económico Madeira, a falta de cumprimento na transferência das verbas da República para o apoio aos emigrantes, com o Governo a revelar-se preocupado com a situação de 238 famílias inscritas para beneficiar de apoio à habitação.