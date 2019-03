Apoio do Estado aos produtores da Madeira é reivindicação do PSD

O apoio do Estado ao avião cargueiro também aos produtores da Madeira é uma das reivindicações dos deputados do PSD na Assembleia da República, de maneira a potenciar as sinergias com o Continente e os Açores.

Os sociais democratas vão apresentar uma recomendação ao Estado no sentido da República conceder apoio à linha da Madeira tal como acontece nos Açores. Para Rubina Berardo isto iria permitir “potenciar também as sinergias entre os mercados agroalimentares” destes territórios.

Os deputados eleitos pela Madeira, do PSD, à Assembleia da República, visitaram a unidade de exportação de anona, em Santana, onde salientaram, que este “é mais um exemplo de sucesso” do Governo Regional, em termos de apoio aos produtos.

“O Estado tem apoiado, na ordem de 9 milhões de euros, a rota entre o Continente e os Açores precisamente para a mesma necessidade que é a necessidade de apoiar os produtos agrícolas açorianos”, sublinhou Rubina Berardo.