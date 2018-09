Apoios públicos para prevenção e combate à violência doméstica somam 30 milhões de euros

O financiamento público destinado este ano à prevenção e combate da violência contra as mulheres e violência doméstica ascende a 25 milhões de euros, estando ainda a correr projetos com financiamento europeu em mais de cinco milhões de euros, destinados designadamente ao apoio a estruturas e a respostas da rede nacional de apoio a vítimas. O balanço é do Executivo numa altura em que o Observatório de Mulheres Assassinadas contabilizou já 21 mulheres assassinadas por ex, atuais companheiros ou familiares muito próximos.

Em comunicado, a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade anuncia que “é também intenção do Governo que todas as esquadras da PSP e postos da GNR tenham salas de atendimento às vítimas”, sinalizando Rosa Monteiro que cerca de 60% das instalações já estão dotadas destes espaços e todas as que estão em construção ou em remodelação têm prevista essa valência.

O apoios à prevenção e combate da violência contra as mulheres e violência doméstica são anunciados pelo Governo na semana em que foram revelados os últimos dados do Observatório de Mulheres Assassinadas. O número é expressivo: até quarta-feira, dia 12 de setembro, a União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) contabilizou 21 mulheres assassinadas (o mesmo nível de mortes do ano passado registado este ano em apenas oito meses e meio).