Sporting-Benfica. Casas de apostas dão favoritismo às águias no dérbi com os leões

A 16.ª jornada da Liga NOS chega ao fim esta segunda-feira com o dérbi Sporting-Benfica. O jogo está marcado para as 21h30 e não fosse a pandemia, certamente que o Estádio José Alvalade iria encher para o confronto número 310 entre leões e águias, um dos clássicos do futebol português. E apesar de o Sporting estar no primeiro lugar da tabela é o Benfica que reúne o favoritismo.

Numa ronda pelas casas de apostas, o Benfica é a equipa que reúne as melhores odds. Mas, de acordo com a Betano, “quase metade (46,5%) dos apostadores acredita que o Sporting vai vencer o Benfica”, enquanto apenas “um em cada seis apostadores antevê uma vitória dos encarnados” no reduto dos leões.

Na Betano, o Sporting reúne uma odd de 2.82. Já o clube da Luza tem uma odd de 2.65.

Este será um encontro muito apetecível para os adeptos de ambas as partes. O Sporting parte para o jogo no primeiro lugar da tabela classificativa, com 39 pontos. O Benfica está no terceiro lugar, com 33 pontos, e não poderá contar com a presença de Jorge Jesus no banco, por este estar infetado com o novo coronavírus.

Independentemente do resultado final, o Sporting vai continuar no topo da classificação. Já o Benfica – só em caso de derrota do Porto frente ao Rio Ave (jogo está marcado para as 19h) – poderá ambicionar chegar ao segundo lugar da Liga NOS. Mas só se vencer o Sporting.

Segundo a análise da Betano, 1% dos apostadores acredita que o jogo vai ter três ou mais golos e 98% aposta que as duas equipas vão marcar no duelo de Alvalade. “Quanto aos goleadores, o sportinguista Pedro Gonçalves é o que reúne mais apostadores, seguido do benfiquista Seferovic, precisamente os melhores marcadores de cada equipa e, também, da I Liga”.

Pedro Gonçalves já leva 12 golos, enquanto Seferovic apontou somente sete – os mesmos golos que Taremi do Porto marcou.

Na Bet.pt, a odd da vitória da equipa orientada por Rúben Amorim é de 2.70 face à odd de 2.65 para as águias. O empate entre as equipas regista uma odd de 3.40.

No mercado de resultados exatos, as odds da bet.pt refletem um equilíbrio. “O resultado 1-1 é o mais apostado, registando uma odd de 6.50″, lê-se. Já no mercado de marcadores, e à semelhança da previsão da Betano, “Pedro Gonçalves com a odd de 4.50 e Haris Seferovic com a odd de 5.00 são os principais favoritos a marcar golo” pelas suas respetivas equipas.

Segundo a Solverde.pt e o Placard, as odd para um vitória do Benfica ascendem a 2.65. Já para a um vitória do Sporting, a casa de apostas Solverde.pt aponta uma odd de 2.80, e o Placard regista uma odd de 2.95

O cenário das probabilidades não muda na Betclic. A casa de apostas fixa a vitória da equipa de Alvalade numa odd de 2.85 e a vitória das águias numa odd de 2.68.

Sporting e Benfica já se defrontaram 309 vezes. Ao longo da história do futebol nacional, os leões 109 jogos aos rivais da Luz, enquanto o Benfica soma 135 vitórias sobre o Sporting. Registam-se 65 empates apenas.

No histórico dos confrontos, o Benfica também é mais feliz em frente à baliza. As águias contam com 523 golos marcados aos ´’verde e brancos’, ao passo que os leões somam 470 golos ao Benfica.

Para o dérbi da segunda circular desta segunda-feira, a equipa de Rúben Amorim não poderá contar com João Palhinha, excluído do jogo por acumulação de amarelos. Já a equipa de Jorge Jesus, não poderá contar com André Almeida, que recupera de uma lesão no joelho, bem como com Diogo Gonçalves, Everton e Odysseas Vlachodimos.