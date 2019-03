Apple cancela produção do carregador sem fios para iPhone

A Apple cancelou os planos de produção dos carregadores wireless para iPhones, AirPods (auscultadores) e relógios da marca. Chamados “AirPower” mesmo antes de nascer, era suposto que estes equipamentos fossem semelhantes a um tapete para o rato do computador, uma base que permitisse carregar a bateria do telemóvel ou do smartwatch sem necessidade de fios.

“Depois de muito esforço, concluímos que o AirPower não atenderá os nossos altos padrões e cancelámos o projeto. Pedimos desculpas aos clientes que estavam à espera deste lançamento”, disse o vice-presidente sénior de Engenharia de Hardware da Apple.

Dan Riccio garantiu, em comunicado, que a empresa norte-americana “continua “a acreditar que o futuro é sem fios e comprometidos com o avanço dessa experiência”.

O CEO da Apple, Tim Cook, anunciou a chegada deste dispositivo em setembro de 2017 – no mesmo evento em que divulgou os iPhone X e iPhone 8 –, mas enquanto os telemóveis conquistaram os «Appleers», o carregador sem fios acabou por nunca chegar ao mercado.