Apple compra uma empresa a cada três a quatro semanas

A Apple comprou cerca de 100 empresas nos últimos seis anos, revelou o presidente-executivo da empresa, Tim Cook. As aquisições equivalem a obter uma empresa a cada três ou quatro semanas, segundo a “BBC”.

Tim Cook explicou que as aquisições têm como principal objetivo adquirir “tecnologia e talento”. As notícias sobre as compras da Apple surgem depois de a empresa ter recentemente apresentado o maior valor trimestral de todos os tempos, de 91,57 mil milhões de euros, do primeiro trimestre do ano fiscal de 2021

A maior aquisição da Apple na última década foi a compra de 2,47 mil milhões de euros da Beats Electronics, fabricante de auriculares criada pelo rapper e produtor Dr. Dre. Outra compra de destaque, foi a empresa de software de reconhecimento de música Shazam, por 328,79 milhões, em 2018.

Na maioria das vezes, a Apple compra empresas de tecnologia menores e, em seguida, incorpora as suas inovações nos produtos. Um exemplo disso, é a PrimeSense, uma empresa israelita de deteção 3D cuja tecnologia contribuiu para o FaceID da Apple.

Apesar das compras realizadas nos últimos seis anos, Apple parece ser muito seletiva sobre o que adquire. Em 2013, o fundador da Tesla, Elon Musk, abordou Tim Cook para comprar o negócio de carros elétricos quando este estava a passar por dificuldades financeiras. Tim Cook decidiu não participar da reunião, revelou Musk.

Medidas pelo valor, as aquisições da Apple são, na verdade, muito mais restritas do que muitos dos seus rivais de tecnologia. A Microsoft pagou 21,36 mil milhões pelo LinkedIn, a Amazon pagou 11,26 mil milhões pelo Whole Foods e o Facebook pagou 15,62 mil milhões pelo WhatsApp. As dez maiores compras da Apple juntas valem muito menos do que qualquer um destes negócios.