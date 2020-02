APRAM recebe 4,3 milhões de euros de indemnização compensatória

A Administração dos Portos da Madeira (APRAM) vai receber 4,3 milhões de euros a título de indemnizações compensatórias, aprovou o conselho de Governo da região autónoma.

A verba serve para compensar a APRAM pelas “atividades de interesse público que lhe estão confiadas” pela região, e dizem respeito a 2020.

O conselho de Governo aprovou ainda a ampliação para uma máximo de 120 quartos/237 camas, do Hotel Orquídea, com o intuito “construção de um novo edifício e seus equipamentos complementares”.

Foi ainda decidido celebrar um contrato-programa de um valor máximo de 108 mil e 880 euros com a Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Santo António (ASA), para o desenvolvimento, valorização e recuperação urbanística das freguesias de Santo António e São Roque, e outras freguesias do Funchal, e ainda “implementar ações com vista a contribuir para a melhoria do nível económico e sociocultural das populações da respetiva área de atuação”.