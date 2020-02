O nome do programa — Leader Evolution & Happiness Management —, é por si só inspirador, mas não se fica por aí. O ISAG European Business School, onde vai ser lançado na rentrée, considera-o um instrumento para enfrentar a nova realidade do mercado de trabalho. “O curso foi desenvolvido para dar resposta ao novo contexto laboral, em que é necessário adaptar os estilos de liderança à realidade social e empresarial”, afirma Marta Ferreira, subdiretora do ISAG – European Business School, ao Jornal Económico.

Num mundo que está cada vez mais tecnológico, empresas e organizações enfrentam uma lógica de mudança constante. Algumas já perceberam que é necessário proceder a alterações urgentes para conseguir reter os melhores profissionais. Outras ainda vão ter de perceber isso, caso contrário não se lhes augura grande futuro. “É importante termos organizações felizes, orientadas para o ‘Work-Life One’, i.e, um equilíbrio entre a vida profissional e o trabalho”, salienta Marta Ferreira, justificando: “Não existe uma divisão entre a vida profissional e pessoal. Os profissionais procuram viver e trabalhar de uma forma integrada. Estamos numa nova era do desenvolvimento pessoal”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor