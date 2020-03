Aprovado decreto que executa Orçamento Regional da Madeira

O conselho de Governo da Madeira aprovou o decreto que vai executar o Orçamento Regional da Madeira. De referir que o Orçamento Regional, no valor de 1,7 mil milhões de euros, já tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa da Madeira.

Entre as decisões tomadas pelo conselho de Governo esteve ainda o prolongamento por mais três meses de um contrato-programa com a “Diletus -Residências Assistidas”, para o teste de um modelo de intervenção de Cuidados Integrados de Longa Duração e Manutenção numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, no valor máximo de 278 mil euros.

Foi ainda celebrado um protocolo com a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), de um montante máximo de 320 mil euros, que serve para definir o processo de cooperação financeira, com base nas receitas provenientes de jogos sociais para o ano de 2020.