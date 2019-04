Aprovado plano de segurança para encosta na Estrada Comandante Camacho de Freitas

Foi aprovado em reunião da Câmara Municipal do Funchal o plano de segurança para a consolidação da encosta sobranceira à Estrada Comandante Camacho de Freitas, na zona entre a Rotunda da Fundoa e a Rotunda do Encontro. A obra já tinha sido adjudicada por 989 mil euros.

“A Câmara do Funchal tem em curso 4 obras de consolidação definitiva de escarpas. Na 5 de outubro, na Comandante Camacho de Freitas na vertente nascente, e outras duas no Monte no Cabeço dos Lombos e no Caminho dos Tornos”, salientou Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O autarca anunciou ainda que a estas obras se vai juntar brevemente a escarpa que fica localizada na Ribeira de João Gomes.