Aproveite o Carnaval em segurança

O Entrudo está mesmo a chegar e miúdos e graúdos planeiam já as suas máscaras e brincadeiras.

Embora as tradições carnavalescas sejam diferentes em todo o país, os mais jovens não dispensam o seu fato ou máscara e as pinturas faciais – último “grito da moda carnavalesca”.

Porém, a maquilhagem para crianças pode conter ingredientes químicos capazes de causar reações alérgicas e irritações em peles sensíveis. A melhor forma de evitar problemas é verificar a lista de ingredientes. Esta é obrigatória e não aconselhamos a compra de produtos sem lista.

Prefira pinturas à base de água, porque são menos vocacionadas a reações adversas e aplicam-se facilmente, com um pincel apropriado ou uma esponja molhada. Estes produtos encontram-se à venda em lojas de brinquedos ou de bijuteria e em supermercados. A maquilhagem de carnaval ou disfarce deve ser usadas por crianças com mais de 3 anos e apenas em ocasiões festivas.

Dicas para usar sem arriscar

Siga as instruções de uso indicadas no produto.

Respeite o prazo de validade ou o período após abertura, por exemplo 12 meses depois de abrir a embalagem.

Deite fora as pinturas já usadas com cheiro a ranço e se verificar que há uma separação entre camadas mais espessas e outras mais líquidas.

Passe primeiro um creme hidratante na cara ou no corpo: vai proteger a pele e facilitar a remoção das pinturas.

Não inclua verniz para as unhas na toilette, pois contém solventes. Evite também as lantejoulas e purpurinas à volta dos olhos.

Lave com água e sabão e deixe secar bem os acessórios em contacto com a maquilhagem, como pincéis, esponjas e espátulas, entre outros.

No final, a limpeza do produto deve ser completa, para não deixar qualquer vestígio de maquilhagem.

