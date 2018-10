O Museu do Oriente, em Lisboa, recebe no início de novembro a cimeira de um dia (perdão: “one day summit”) que lançará oficialmente a Fundação App Store, a entidade responsável por gerir e administrar o projeto de blockchain AppCoins. Em entrevista ao Jornal Económico, Álvaro Pinto, co-fundador da loja de aplicações Aptoide, diz que esta tecnologia é uma das maiores oportunidades de mudança no mercado das aplicações móveis, marcado pela excessiva intermediação.

Artigo reservado a assinantes do Jornal Económico. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.