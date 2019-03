Aquisição de serviços de radioterapia externos vai custar 14 milhões de euros ao SESARAM

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) vai gastar 14,1 milhões de euros na aquisição da prestação de serviços de radioterapia externos, num acordo que é válido por quatro anos, de acordo com portaria publicada esta terça-feira em diário oficial.

A portaria indica que em 2019 está alocada uma verba de 2,5 milhões de euros para a aquisição destes serviços de radioterapia externos por parte do Serviço Regional de Saúde. Nos restantes anos o SESARAM vai gastar 3,4 milhões de euros, 3,6 milhões de euros, 3,7 milhões de euros e 832 mil euros.

É ainda referido que as quantias constantes da aquisição destes serviços podem transitar do saltos apurados no ano anterior.