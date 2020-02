Árabes da Mubadala reduzem participação na EDP para abaixo de 2%

A Mubadala Investiment Company, detida pelo emirado de Abu Dhabi, reduziu a participação na EDP Energias de Portugal de 4,06% para 1,4794%, informou esta quinta-feira a empresa portuguesa, em comunicado.

” A Mubadala Investment Company comunicou à EDP que já não detém uma participação qualificada na EDP. A redução do patamar de 2% pela Mubadala aconteceu no dia 25 de Fevereiro de 2020″, informou a EDP em comunicado divulgado no site da CMVM.

A Mubadala era a quarta maior acionista da EDP, após a a China Three Gorges, a Oppidum Capital e a BlackRock.

Esta quarta-feira, a China Three Gorges anunciou que vendeu 1,8% do capital da EDP por 292,89 milhões de euros através de um processo de accelerated bookbuilding, numa transação que corresponde a 4,45 euros por ação. A estatal chinesa passa a deter agora uma participação de 21,47%. A Oppidum tem 7,19% e a BlackRock 5,01%.