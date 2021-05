Arábia Saudita responsável por misteriosa base aérea em ilha do Iémen

A coligação militar liderada pela Arábia Saudita na guerra do Iémen admitiu esta quarta-feira que estabeleceu uma presença numa ilha estratégica à entrada do Mar Vermelho para conter eventuais ameaças ao comércio marítimo perpetradas pelo movimento Houthi alinhado com o Irão e que mantém uma guerra com o governo do país, apiado pela coligação.

A declaração foi dada a conhecer em resposta a um relatório da Associated Press citando autoridades iemenitas que afirmavam que os Emirados Árabes Unidos estavam por trás da base aérea que surgiu na Ilha de Perim (também conhecida como Mayun), no estreito de Bab al-Mandab.

“Todo o equipamento atualmente presente na Ilha Mayun está sob o controlo do comando da coligação e está situado lá para contra-atacar a milícia Houthi, proteger a navegação marítima e apoiar as forças da Costa Oeste”, diz um comunicado enviado à agência de notícias estatal saudita, a SPA.

O comunicado considera “infundados” os relatos de atribuem a posse da base aos Emirados. O estado do Golfo retirou a maior parte de suas forças do Iémen em 2019, apesar de manter influência na região. Perim, um pedaço de rocha vulcânica, foi capturado pela coligação em 2015, no âmbito da guerra do Iémen.

O estreito de Bab al-Mandab, onde o Mar Vermelho se encontra com o Golfo de Aden no Mar da Arábia, tem apenas 20 km de largura, tornando centenas de navios um alvo potencialmente fácil.

O conflito do Iémen é visto como uma espécie de guerra por procuração entre os rivais Arábia Saudita e Irão. A coligação liderada pela Arábia Saudita acusa o Irão de fornecer aos Houthis o seu arsenal de guerra – nomeadamente drones e mísseis – o que ambos negam. A guerra está parada num impasse militar há vários anos, com os Houthis a controlarem a maioria das grandes áreas urbanas.

Esforços de paz têm sido sucessivamente levados ao fracasso, uma vez que nunca foi possível encontrar-se uma plataforma de entendimento entre as duas partes em guerra.