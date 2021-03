Árbitros estrangeiros são solução para a Liga portuguesa? Ex-árbitro Duarte Gomes vem ao “Jogo Económico” esta sexta-feira

O jornal “A Bola” avançou recentemente que o Conselho de Arbitragem está a preparar um programa de intercâmbio com “um país relevante do futebol europeu” que levará a que os jogos das ligas profissionais portuguesas tenham árbitros estrangeiros já a partir da próxima época.

Na segunda parte vamos falar de arbitragens e das mudanças que se estão a preparar neste setor. O ex-árbitro internacional Duarte Gomes vem ao Jogo Económico para dar a sua opinião sobre a polémica proposta dos árbitros estrangeiros a apitar jogos da Liga portuguesa.

FC Porto já encaixou 197,79 milhões de euros com provas da UEFA desde que Sérgio Conceição é treinador dos azuis e brancos, uma média de 49,44 milhões por cada uma das quatro temporadas que Sérgio Conceição leva nos dragões. Valor é superior ao valor arrecadado nos últimos quatro anos por SL Benfica e Sporting CP juntos em provas da UEFA.

