Arcus prepara captação de mais mil milhões de euros para investir

A Arcus Infrastructure Partners tem previsto o levantamento junto dos investidores internacionais de mais mil milhões de euros para aumentar o seu portefólio de aplicações, sabe o Jornal Económico. A carteira da Arcus já conta com um investimento global com valor líquido agregado superior a 3,4 mil milhões de euros e um entreprise value agregado que ultrapassa os 15 mil milhões de euros.

Os investimentos da Arcus foram aplicados ao longo da última década em equity capital – esta sociedade completou recentemente 10 anos de actividade -, diversificados em dez negócios de infraestruturas nos sectores de transpores e telecomunicações, entre os quais figura a Brisa, de que a Arcus é um dos investidores de referência, com 19,09% do capital social e 20,73% dos direitos de voto, referentes a 114,55 milhões de ações.

Além da Brisa, o portefólio da Arcus inclui no sector dos transportes a Alpha Trains e a polaca GTC, e nas telecomunicações a e-Fiber e a Swiss4net. Com sede em Londres, a Arcus tem igualmente um escritório em Amesterdão, na Holanda. Entre os seus projetos mais recentes, a Arcus apresentou agora, na segunda quinzena de julho, o novo sistema digital para portagens AmberGO, de Automatic Toll Collection Method, instalado no final de junho de 2019, que já está a funcionar na auto-estrada polaca “AmberOne”, também designada na Polónia como “A1”, que liga Rucosin, no sul de Gdansk, a Torun, por 152 km de auto-estrada.

O AmberGo foi desenvolvido e financiado para a polaca GTC – Gdansk Transport Company com recursos captados por esta companhia polaca do sector dos transportes, onde a Arcus também participa como investidor. O JE sabe que cerca de 5% doss pagamentos na “A1” serão feitos através do sistema do AmberGO.

Este sistema reconhece as matrículas dos veículos que circulam na “A1” polaca, o que permite que os condutores associados ao sistema AmberGO viajem nesta auto-estrada sem necessidade de tirarem um ticket à entrada, nem precisarem de parar nas portagens à saída para pagaram. O Jornal Económico sabe que este sistema funciona através da instalação de uma aplicação num smartphone e dispensa quaisquer identificadores adicionais dentro dos veículos. A expectativa da Arcus é que esta tecnologia seja três vezes mais rápida que os sistemas tradicionais de cobrança de portagens, o que permitirá que o AmberGO aumente a capacidade de resposta das portagens da “A1” polaca.

Daniel Amaral encontra-se nos EUA, em Chicago, juntamente com a equipa da Brisa, para visitar a operação de instalação e manutenção de mais de cem máquinas de portagens nas auto-estradas do Estado de Illinois. Depois dos comentários sobre a futura estratégia da Arcus na Brisa – onde foi equacionado um cenário de saída da Arcus do capital da Brisa – o JE sabe que até à data não foi tomada qualquer decisão e que este tema não será abordado a muito curto prazo.