Arquipélagos da Macaronésia vão avançar com campanha “plástico zero”

Os parlamentos da Macaronésia vão avançar com uma ampla campanha contra o plástico denominada “Macaronésia plástico zero”. O anúncio foi feito no final da primeira reunião do Grupo de Ligação para preparar as décimas jornadas parlamentares do Atlântico, que vão acontecer na Cidade da Praia, nos dias 13 e 14 de julho de 2020.

Segundo o Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Santos, a ideia da campanha “Macaronésia plástico zero” foi apresentada como a principal decisão da reunião desta segunda-feira, que decorreu na Assembleia Nacional, ainda com a presença dos presidentes dos parlamentos de Açores, Canárias e Madeira.

“A ideia mais forte saída desta reunião é avançarmos com uma ampla campanha sobre “Macaronésia plástico zero”, uma estratégia concreta de eliminação do micro plástico nas nossas águas e por esta via aumentar a qualidade dos produtos marinhos que consumimos e que está nos nossos mares”, referiu Jorge Santos.

Os parlamentos de Cabo Verde, Açores, Canárias e Madeira, que formam a região da Macaronésia, já estão a trabalhar na legislação assim como os respetivos institutos e centros de investigação nesta campanha para se atingir os objetivos pretendidos, disse o Presidente da Assembleia Nacional Jorge Santos.

Segundo o presidente do Parlamento cabo-verdiano, a ideia é que a campanha comece a ser implementada e a dar os primeiros passos depois da segunda reunião do Grupo de Ligação, prevista para fevereiro do 2020, na região da Madeira.

Nas Canárias, já existe uma decisão concreta sobre o uso do plástico, disse Carolina Sebastian, Presidente do Parlamento daquele arquipélago.

“Nas Canárias o nosso parlamento decidiu pelo plástico zero, uma decisão aprovada por unanimidade pelos deputados, fazendo com que já não haja plástico na zona do parlamento sendo que o governo, estimulado pela iniciativa legislativa, também adotou esta medida”.

Por seu turno, a presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Ana Luísa Luís, mostrou-se confiante de que essa campanha será um “bom exemplo” de boas práticas que os países implemem nas suas regiões.

A participação das quatro regiões da Macaronésia nas políticas europeias, questão da paridade do género e das desigualdades sociais e também relacionadas com a cultura vão estar na agenda das décimas jornadas parlamentares do Atlântico do próximo ano na cidade da Praia.

A aprovação de legislação para melhorar o ambiente de negócio de uma região que representa um espaço económico muito importante, nomeadamente a nível do turismo, recebendo anualmente mais de 17 milhões de turistas, foi apontada como uma necessidade que precisa ser colmatada, de acordo com o Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde.

Os parlamentares das ilhas da Macaronésia estarão reunidos na ilha de São Vicente, amanhã, 26 de fevereiro, para debater temas relacionados com a oceanografia e a biodiversidade no Atlântico Médio, e a transição para a economia azul e turismo sustentável.