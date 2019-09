Arrisque ‘chaves’ impopulares ou use datas. Cinco dicas para ganhar os 190 milhões em jogo

A probabilidade de ganhar o 1º prémio com uma aposta é de 0,0000007%. Não é muito, convenhamos, mas há tantas combinações possíveis que, mesmo que demorasse apenas 10 segundos a preencher uma chave, precisaria de 44 anos e 4 meses para preencher todas as chaves de acordo com as regras atuais. Talvez não seja de tentar.

Mas jogar tem um retorno emocional, pois permite sonhar com uma melhoria instantânea, e sem esforço, da qualidade de vida. Talvez valha a pena ficar a conhecer os conselhos dos especialistas da DECO em poupança e investimento. Não jogue mais do que uma chave: já dá para sonhar, e, na prática, as probabilidades são tão baixas que pouca diferença faz.