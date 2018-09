A II Temporada do MUDAS.HOTSummer prossegue, esta terça-feira, no Museu de Arte Contemporânea da Madeira, com o projeto C_VIB – Cymatics_Vibrating Interactive Boards (Esculturas Sonoras).

Durante quatro dias, o MUDAS recebe esta instalação composta por quatro esculturas interativas, concebidas por Simão Costa, uma experiência que se enquadra na estratégia de diversificação da programação cultural levada a cabo neste espaço.