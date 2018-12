O programa comemorativo oficial na Letónia vai até 2021 (somente dois anos depois, em 1920, a Rússia reconheceu a independência báltica). Apesar da declaração da independência, Riga e a Letónia continuaram sob o jugo comunista/soviético (ao longo de 60 anos aproximadamente), apenas até 1944. Mas só em 1991 é que a Letónia reconquistou, por completo, a sua independência, revigorando-se e transformando-se num destino turístico possante, com uma variada oferta cultural.

Numa viagem de considerar “3 em 1”, como não aproveitar para – além das fantásticas Riga e Letónia – conhecer as lindíssimas capitais da Lituânia e da Estónia? Importa lembrar que os centros históricos das três capitais bálticas são património da Humanidade pela UNESCO e que Riga fica no meio de Tallinn (a norte) e de Vilnius (a sul), distando umas quatro horas de autocarro dessas cidades. Uma excelente opção de deslocação é em autocarro de categoria superior, com a companhia ‘LUX Express’, aliando a qualidade ao preço.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor