As tragédias que marcaram a História da Madeira desde 1977

Na passada quarta-feira, na freguesia do Caniço, na Madeira, um autocarro turístico capotou, suspeita-se que por falha dos travões, e capotou por uma ribanceira abaixo. Este acidente matou 29 alemães e provocou 27 feridos. Neste momento já se sabe que 9 dos feridos tiveram alta hospitalar, enquanto os restantes ainda se encontram internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça. De entre os feridos estão dois cidadãos portugueses e os restantes são de nacionalidade estrangeira.

Mas esta é apenas uma das tragédias que marcaram a Madeira, desde 1977.

A 19 de novembro de 1977 acontecia na Região aquela que viria a ser a maior tragédia de aviação portuguesa até hoje : morreram 156 passageiros e 8 tripulantes. Apenas 33 pessoas sobreviveram.

O acidente ocorreu quando o Boeing 727-200 “Sacadura Cabral” da TAP aterrou no Aeroporto de Santa Catarina, 323 metros à frente do habitual. O resultado é que 15 segundos depois do primeiro toque no solo, saiu da pista a 126 km/h.

O avião partiu-se em 2, depois de o piloto já ter tentado aterrar 2 vezes, sem conseguir. O relatório final do Ministério dos Transportes e Comunicação afirmou que naquela noite havia “condições meteorológicas muito desfavoráveis no momento da aterragem”, com chuva forte.

A verdade é que aquela era também uma das pistas mais curtas do mundo, com apenas mil e 600 metros de comprimento. Depois do acidente a pista foi ampliada duas vezes, com pilares colocados sobre o mar, e hoje tem 2 mil e 781 metros.

O maior aluvião de que há registo na Madeira aconteceu a 20 de fevereiro de 2010. Duas horas de chuva torrencial tiraram a vida a 43 pessoas, deixaram centenas de feridos e 600 famílias desalojadas. Os danos materiais foram avaliados em mil e 80 milhões de euros.

A notícia percorreu várias partes do mundo e um ano depois a National Geographic emite um filme amador sobre a catástrofe.

Mais recentemente, a queda de uma árvore durante celebrações religiosas matou 13 pessoas, entre elas um bebé de um ano, e fez 49 feridos, a 15 de agosto de 2017. Na altura o Ministério Público decidiu abrir um inquérito.

Segundo alguns populares a árvore que caiu durante a romaria da Senhora do Monte, Funchal, estava amarrada por um cabo de aço, a servir de suporte a outras que estariam em risco de queda. Ainda de acordo com os mesmo a Câmara Municipal do Funchal estava avisada da situação.

