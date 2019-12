Em entrevista ao Económico Madeira, o atual presidente do PS-Madeira, Emanuel Câmara, deixa um grande manto de névoa sobre se vai candidatar-se a um novo mandato. Contudo, deixa uma coisa bem clara. Não vai avançar contra Paulo Cafôfo, que manifestou a sua vontade em ser presidente do partido, caso este decida avançar no próximo Congresso, justificando que as pessoas não iriam compreender que se posicionasse contra uma pessoa que apoiou para a presidência do Governo Regional.

Está na fase final do seu mandato. Que balanço faz?

O balanço é bastante positivo, porque temos que reconhecer que o Partido Socialista conseguiu neste ciclo, em que assumi a liderança, o melhor lugar de sempre de um deputado ao Parlamento Europeu, numa lista que é nacional. Isso é fruto da capacidade negocial da estrutura regional e do seu presidente em relação à estrutura nacional, portanto a Dra. Sara Cerdas, digamos que ia num lugar privilegiado para ser eleita e, naturalmente, foi eleita ao Parlamento Europeu. A fase de eleições para a Assembleia da República também foi bastante positiva. Diríamos que igualamos o melhor resultado de sempre em termos de mandatos à Assembleia da República: tínhamos dois, passamos a três. Não há dúvida de que foi um grande resultado. Depois, para a Assembleia Regional, tínhamos cinco deputados. Neste momento, temos 19. Tirámos a maioria absoluta pela primeira vez ao PSD na região, portanto este conjunto de resultados permite dizer que este mandato que vai terminar no próximo Congresso é bastante positivo.

Tivemos de facto um bom ciclo e penso que agora somos o único partido que continua a estar ao mesmo nível do PSD-Madeira nos três patamares. Ou seja, em termos parlamentares temos uma deputada no Parlamento Europeu, tanto quanto o PSD tem. Temos uma representação e estamos a liderar a oposição, voltamos a liderar a oposição na região em termos de Parlamento Regional. E temos três deputados à Assembleia da República, tantos quantos o PSD tem.

