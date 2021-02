“As pessoas têm sido responsáveis. Não será agora que vamos colocar a prima e a sogra a serem vacinadas”, diz Albuquerque

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, considerou as coisas têm corrido bem em termos da pandemia. O governante, quando questionado, sobre se poderia garantir que não existiria fraude na vacinação contra a covid-19, o líder do executivo madeirense afirmou que as pessoas têm sido responsáveis e que não seria agora que se iria colocar a prima e a sogra a serem vacinados, fazendo referência aos diversos casos denunciados de irregularidades na administração de vacinas contra o coronavírus.

“Eu tenho uma carga de trabalhos em cima, não me arranjem mais isso. As coisas têm corrido bem. As pessoas têm sido responsáveis, em todos os aspetos, e não será agora na vacinação, que vamos colocar a prima e a sogra a ser vacinadas”, afirmou o líder do executivo madeirense.

O governante disse que na Madeira as pessoas que fazem parte do grupo de trabalho, “têm idoneidade e competência técnica”.

Albuquerque sublinhou que a região está a organizar uma logística que “é complexa” tendo em conta que a ilha vai vacinar milhares e milhares de pessoas

“Vamos ultrapassar as 300 vacinações por dia”, disse.

O governante disse ainda que existem grupos em que a vacinação é complexa. “As pessoas com mais de 80 anos. Quase 900 estão vacinadas. Nas populações mais dispersas é preciso montar um sistema de vacinação, é preciso ir busca-las, concentra-las num local, e administrar a vacina de uma só vez”, explica.

“As próprias condições de administração da vacinação tem regras que são complexas e importantes. Estamos a organizar esse sistema”, reforçou o governante.