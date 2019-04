As potencialidades do porco nacional na China

Numa altura em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está em visita oficial à República da China, percebe-se que, desde o início deste ano, uma das principais exportações nacionais para este gigante asiático assenta na carne de porco.

As potencialidades do mercado chinês para a suinicultura portuguesa serão discutidas no 9º Congresso Nacional de Suinicultura que se realiza a 8 e 9 de maio em Rio Maior. Osler Desouzart, perito internacional na área do comércio agroalimentar vem a Portugal expor as potencialidades que a China oferece enquanto mercado de exportação, fornecendo aos suinicultores portugueses o enquadramento técnico e social acerca da produção e consumo de carne de porco neste país”, explica um comunicado da organização deste evento.

O mesmo documento acrescenta que, “a Suinicultura no Planeta China é o tema da sua palestra e enquadra-se num programa diversificado que inclui a discussão de temas polémicos dentro e fora do setor”.

“A qualidade nutricional da carne de porco ou o surgimento da carne sintética como uma opção alimentar cada vez mais real, bem como o impacte ambiental da atividade ou os desafios da sucessão geracional num negócio que em Portugal se mantém eminentemente familiar são alguns dos temas a abordar no encontro”, adianta o referido comunicado.

O evento engloba cinco painéis de discussão. Além de ‘A Suinicultura no Planeta China’ fazem também parte dos temas em agenda a ‘Carne Sintética’, uma opção à vista, tema explanado pelo professor Carlos Buxadé, professor emérito da Universidade Politécnica de Madrid, que nos últimos anos se tem dedicado ao estudo dos desenvolvimentos da carne sintética e aos seus potenciais impactos na área da suinicultura.

‘Tendências de Consumo’, somos e seremos aquilo que comemos, momento que conta com a intervenção da professora Carla Gonçalves, nutricionista e diretora do curso de Ciências da Nutrição na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e Marketing e Comunicação, que conta com as intervenções de Pedro Aguiar, docente no IPAM, e de Liliana Astrid Galindo, diretora de marketing do projeto PorKColombia, iniciativa de promoção de consumo da carne de porco na Colômbia, são igualmente temas em debate.

Outro tema em debate será ‘A Empresa familiar: A motivação e a Sucessão geracional’, que irá encerrar o 9º Congresso Nacional de Suinicultura e conta com a participação de Nuno Correia, o primeiro empresário na área da suinicultura portuguesa a exportar para a China, e de Fernando Correia, seu pai e fundador da Intersuínos.