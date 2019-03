Assembleia da Madeira alerta para necessidade de ter mais beneficiários na ADSE

A Assembleia Legislativa da Madeira alertou para a necessidade de abrir a ADSE à entrada de mais pessoas no sentido de assegurar a sustentabilidade do sistema.

“É a própria ADSE que diz que precisa de mais beneficiários e um estudo afirma o mesmo”, referiu João Paulo Marques, deputado do PSD, durante a sessão plenária que decorre na Assembleia Regional, e que discutiu um projecto de resolução dos sociais democratas sobre a ADSE.

O social democrata acrescentou que “os responsáveis da ADSE, aqueles que serão os seus coveiros, assistem de forma impávida e serena ao seu fim”. João Paulo Marques acusou ainda a República de “a única intervenção” que fez na ADSE foi “fechar a porta na cara dos funcionários públicos” relativamente à ADSE.

O CDS-PP defendeu também a necessidade de se abrir a ADSE a mais pessoas.

“A ADSE tem cada vez menos beneficiários e contribuintes. Como há cada vez menos funcionários, a ADSE tem mais dificuldades em pagar essas despesas de saúde”, explicou Mário Pereira, deputado do CDS-PP.

“Há funcionários mais velhos e custos mais elevados”, sublinhou. “A ADSE nunca teve tão pouco regalias como actualmente tem com o governo do PS. As regalias dos funcionários na ADSE tem vindo a diminuir”, afirmou.

Durante a sessão plenária o JPP alertou, através de Carlos Costa, para o aumento dos custos da ADSE em comparação com as suas receitas.

“A quem interesse isto? ao público ou ao privado”, questionou. “O privado criou cartel para poder negociar as tabelas de preços dos serviços prestados”, reforçou o deputado do JPP.

O PCP questionou ainda o PSD no sentido de saber o que os sociais democratas fizeram quando estavam a governar, na república para assegurar essa sustentabilidade.

“Contribuíram muito para a perda de receitas da ADSE”, afirmou Sílvia Vasconcelos, deputada do PCP.