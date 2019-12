Assembleia da Madeira aprova por unanimidade taxa reduzida de IVA para obras da IHM

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou por unanimidade uma proposta apresentada pelo PSD, que visava a equiparação do Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) ao IRHU, aplicando uma taxa reduzida de IVA para a obras de prédios para habitação social.

Por unanimidade foram também aprovadas uma resolução do PSD para que o Estado financie em 50% a construção do Novo Hospital, com IVA incluída, e sem a dedução dos valores referentes ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e o Hospital dos Marmeleiros.

A resolução do PCP que exigia ao Estado que estabelecesse a calendarização do apoio financeiro para a construção do Novo Hospital, por parte do Estado, foi também aprovada por unanimidade.

De referir que nas votações os votos de congratulação do PS, CDS-PP PSD, que destacavam o facto da Madeira ter conquistado o prémio de Melhor Destino Insular do Mundo 2019, foram também aprovados.