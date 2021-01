Assembleia da Madeira discute consequências da covid-19

O debate mensal entre Governo da Madeira e as bancadas parlamentares, com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, decorre esta quarta-feira. O tema escolhido foi a situação epidemiológica da covid-19.

Este debate ocorre numa altura em que a pandemia do coronavírus está em fase aguda na Madeira. Desde novembro que a região tem assistido a um aumento dos casos de transmissão local de covid-19.

Este aumento de casos foi agravado em dezembro, e em janeiro, com o bater de vários máximos diários de infeções por covid-19.

Em resposta a este aumento do número de casos de covid-19 a região foi forçada, no início de 2021, a tomar novas medidas de modo a conter a pandemia da covid-19. Entre essas medidas esteve o recolher obrigatório, (que nunca tinha sido decretado) às 19h00, de segunda-feira a sexta-feira, e às 18h00 no fim-de-semana, que vai vigorar até 31 de janeiro.

Já no que diz respeito à atividade económica, teve que fechar às 18h00 de segunda-feira a sexta-feira, e às 17h00, no fim-de-semana, mas existiram exceções a esta norma.

A educação foi outra área afetada pelas medidas de contenção da pandemia decretadas pelo executivo regional. O 3º ciclo e secundário passaram a ter aulas em regime não presencial, enquanto que a restante comunidade escolar ficou no regime presencial.

Nesta altura a Madeira tem 1885 casos ativos de coronavírus, 111 importados e 1774 de transmissão local.