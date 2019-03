Assembleia da Madeira discute dissolução de sociedades de desenvolvimento

A Assembleia Legislativa da Madeira vai discutir esta quarta-feira, um projecto de resolução do JPP, que visa dissolver as sociedades de desenvolvimento.

O JPP afirma que estas sociedades de desenvolvimento têm servido como “instrumentos de desorçamentação” tendo em conta que as suas operações e contas “não estavam sujeitas” a consolidação nas contas regionais. O partido reforça que estas empresas criadas com dinheiros públicos “estão tecnicamente falidas”, sustentando-se num relatório do tribunal de contas de 2008.

É ainda feita referência neste projecto de resolução aos investimentos desastrosos feitos através destas sociedades como: marina do lugar de baixo, o porto de recreio da Calheta, um heliporto sem afectação, um campo de golfe que não passou da expropriação de terrenos.

O JPP para além da dissolução destas sociedades de desenvolvimento, propõe que os seus colaboradores sejam integrados na função pública, se faça a integração do património na PATRIRAM – Titularidade e Gestão de Património Público, e a integração dos restantes passivos e activos na vice-presidência do Governo Regional.