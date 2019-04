Assembleia da Madeira quer criar circuito turístico da rota do açúcar

A Assembleia Legislativa da Madeira recomendou ao Governo Regional da Madeira a criação de uma Rota do Açúcar, um evento que seja integrada nos eventos anuais Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

A resolução foi publicada esta segunda-feira em Diário da República e salienta a importância que a indústria açucareira desempenhou na economia da Madeira. Nesse sentido o roteiro turístico incluiria O Museu Etnográfico da Madeira (antiga fábrica de aguardente da Ribeira Brava); O Engenho do Porto da Cruz (antiga Companhia de Engenhos do Norte); A Sociedade de Engenhos da Calheta; A Fábrica de Mel do Ribeiro Seco; A visita de campo a plantações de cana-de-açúcar; Museus ou núcleos museológicos, situados na Região, com acervo ligado à história do ciclo do açúcar na Madeira, sublinha o mesmo documento.

A ideia do evento passa por destacar “papel importantíssimo” que a indústria do açúcar chegou a ter na economia madeirense, e ainda a importância de ter actualmente unidades fabris que façam essa divulgação da história da Madeira e da sua entidade cultural, diz a resolução.