Assembleia da Madeira quer ouvir parceiros sociais sobre criação de carreira de dentista no Serviço Regional de Saúde

A comissão especializada permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego, decidiu, por deliberação eletrónica, ouvir as comissões de trabalhadores e as associações sindicais, sobre a possibilidade de se criar a carreira de médico dentista no Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

Esta é uma proposta do Governo da Madeira para criar uma carreira própria de médico dentista no SESARAM, “reconhecendo a sua diferenciação profissional, permitindo contribuir para a melhoria da qualidade na prestação de cuidados de saúde oral aos cidadãos e na qualificação e no desenvolvimento técnico-científico dos respetivos profissionais, criando-se, desta forma, um estímulo para um percurso de diferenciação profissional, com etapas exigentes, com avaliação interpares e reconhecimento institucional”, explicou Brício Araújo, presidente da comissão.

A comissão aprovou ainda a subida a plenário para debate de três diplomas do PCP, um sobre a atribuição do Subsídio de Insularidade, outro que reconhece a penosidade e risco da profissão de enfermagem e recomenda ao Governo Regional que tome medidas para a definição e regulamentação de um regime laboral específico para os enfermeiros”, e outro sobre o reforço da capacidade de resposta da ajuda domiciliária.