Assembleia da Madeira dá 15 dias a parceiros sociais para se pronunciarem sobre descongelamento das carreiras de técnicos de diagnóstico e terapêutica

A Comissão de Saúde e Assuntos Sociais, da Assembleia Legislativa da Maira, deu um prazo de 15 dias para que as comissões de trabalhadores e as associações sindicais se pronunciem sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional que estabelece as regras e procedimento a serem adotados pelo Serviço Regional de Saúde para o processo de descongelamento das carreiras dos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica.

Foi ainda aprovado pela comissão a subida a plenário de um Projeto de Resolução, do PCP, sobre a promoção da saúde mental em contexto covid-19. O deputado do PCP, ricardo lume, apelou a que o Governo Regional “promova um maior envolvimento” dos cuidados de saúde primários na prevenção e tratamento das perturbações depressivas e do humor, “através de uma consulta, em cada um dos centros de saúde, especificamente dedicada ao diagnóstico precoce; bem como a realização de consultas, em cada um dos centros de saúde, para uma intervenção precoce na saúde mental da primeira infância e adolescência”.

Foi também aprovada a redação final da resolução sobre a inclusão das Novas Substâncias Psicoativas na Lei de Combate à Droga. Esta recomendação vai ser enviada para a Assembleia da República, e pede a atualização célere das novas substâncias psicoativas publicadas pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.