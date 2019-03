Assembleia da República homenageia Zeca Mendonça

O Parlamento aprovou esta sexta-feira o voto de pesar apresentado pelo Partido Social Democrata (PSD) pela morte do histórico assessor de imprensa do PSD, Zeca Mendonça. A homenagem ao antigo assessor do PSD foi aprovada por todas as bancadas parlamentares, que recordaram a “lealdade a toda a prova” e a competência e discrição do assessor que trabalhou com 17 líderes sociais-democratas.

“Zeca Mendonça, como era carinhosamente conhecido, foi a personificação do ideal de convivência democrática, estimado e respeitado por todos a quem a sua vida tocou – as lideranças do seu partido, o grupo parlamentar, os colegas de trabalho, os dirigentes e trabalhadores dos diferentes partidos e os jornalistas, dos veteranos aos mais novos”, lê-se no voto de pesar, que foi lido pelo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão.

Os sociais-democratas recordam Zeca Mendonça como um homem “discreto, competente e de uma lealdade a toda a prova”, lembrando o seu trabalho com “17 líderes do PSD, com centenas de deputados do seu partido e com a JSD, com quem teve sempre uma relação especial”. “O seu humanismo, experiência e sentido de humor tornou-o numa figura incontornável no PSD e no Parlamento, sendo muito mais do que espectador”, afirmam.

“É justo dizer que muitas coisas acontecerem como aconteceram devido à sua sensibilidade para a gestão mediática”, acrescenta a bancada social-democrata. “A sua partida deixa em todos nós um vazio difícil de preencher. A melhor forma de honrar Zeca Mendonça é sabendo, todos nós, que há mais a unir-nos – na vida e na política – do que a separar-nos”.

José Luís Mendonça Nunes morreu esta quinta-feira, dia 28 de março. Começou como segurança no partido, tendo depois passado em 1977 a assessor de imprensa, onde se manteve durante 40 anos.