Assembleia do Funchal aprova estratégia local de habitação

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou na passada quinta-feira a estratégia local de habitação. Através este documento concentra-se todos os projetos do município num só em que se inclui o subsídio municipal ao arrendamento, o programa Preserva, a recuperação de habitações, e o programa Amianto Zero.

A vereadora da autarquia do Funchal, Madalena Nunes, salientou que a estratégia local de habitação é “o resultado de um diagnóstico exaustivo” que permitiu identificar no Funchal os agregados familiares com carências habitacionais de modo a que se “desenvolva medidas cada vez mais concretas” para contrariar esta realidade.

Madalena Nunes acrescenta que com esta estratégia local agregasse todos os programa de habitação do Funchal e ainda abre caminho ao financiamento de programas nacionais no âmbito do IHRU, para que “o Funchal se possa candidatar a verbas que permitem reabilitar espaços na cidade e colocá-los ao serviço dos munícipes, através de habitação social”.

A estratégia local de habitação foi aprovada com os votos favoráveis da coligação Confiança, CDS-PP, CDU, JPP, abstenção do PSD, e votos contra do MPT e PTP.