Assessor de Trump vê “oportunidade histórica” com eleição de Bolsonaro

Às vésperas de se reunir com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, classificou a vitória do político brasileiro como uma “oportunidade histórica” para as relações com o Brasil.

O encontro entre os dois está agendado para esta quinta-feira (29) de manhã. John Bolton lembrou que o presidente norte-americano, Donald Trump, foi o primeiro líder estrangeiro a dar os parabéns Bolsonaro pela eleição.

Jair Bolsonaro irá se reunir amanhã com o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton. “O meu encontro com o presidente eleito Bolsonaro é um resultado da ligação do presidente [Donald] Trump para lhe dar os parabéns na própria noite da eleição [em 28 de outubro]”, disse Bolton, na Casa Branca.

“Eles [Trump e Bolsonaro] tiveram uma ligação telefónica realmente extraordinária, e acredito que desenvolveram uma relação pessoal, ainda que remotamente.”

Segundo Bolton, Trump e Bolsonaro podem levar a relação bilateral a um novo nível. “Encaramos como uma oportunidade histórica para que o Brasil e os Estados Unidos trabalhem juntos em uma série de áreas, como economia, segurança e outras.”

O assessor norte-americano afirmou também que deve ouvir “quais são as prioridades do presidente eleito, tentar responder a elas” e repassar as “opiniões do presidente Trump” para que, quando Bolsonaro chegar ao poder, em janeiro, “os dois líderes possam começar a trabalhar com parte do trabalho feito”.

Há, ainda, a expectativa de que Bolton e Bolsonaro conversem sobre uma possível estratégia regional sobre as crises na Venezuela e a relação com Cuba.

Os dois também debaterão “uma estratégia regional para lidar com a influência política e económica da China” na América Latina, sobre a qual os Estados Unidos aumentaram as críticas.

De acordo com a agência espanhola Efe, é possível também que ambos ainda mencionem possibilidades de expansão das relações de comércio, investimento e negócios entre EUA e Brasil, além de alternativas para aperfeiçoar a segurança energética regional.

Bolton incluiu o Rio de Janeiro na visita à América do Sul, uma vez que participa da cimeira de líderes do G20, em Buenos Aires, com a presença de Trump.