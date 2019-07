Assicom classifica obra do Novo Hospital como de “importância muito elevada” para a Madeira

A Associação da Indústria e Construção da Madeira (Assicom) diz que a obra do Novo Hospital da Madeira assume uma importância muito elevada em termos da necessidade de apoio de saúde.

“No que diz respeito ao sector da construção é bastante importante, tratando-se de uma obra de 210 milhões de euros de construção além dos 100 milhões de equipamentos médicos e outros”, salienta a Assicom.

A associação que representa o setor da construção da Madeira diz ainda que tendo conta a extensão temporal da obra será “importante para os trabalhadores da construção civil da Região e para todos os setores conexos”.

“Lembramos que, dos 120 mil trabalhadores activos da Região cerca de 30% é do sector da construção civil e obras públicas e sectores conexos e que 30% do PIB. da Região é destes sectores, de uma forma directa e indirecta”, acrescenta.

A Assicom aborda ainda as propostas apresentadas pelos vários consórcios, e referindo-se em concreto à presença de várias empresas espanholas, a associação do sector da construção civil, diz que “é importante” a presença de Empresas Espanholas pois “vão obrigar” a que as empresas da Região se “agrupem de forma a demonstrar” a sua capacidade económica, financeira e técnica.

“A dimensão da obra e a especificidade da mesma levou à presença desses grandes Grupos Espanhóis na obra”, acrescenta.

Relativamente às empresas Espanholas e as do Continente Português, que não se encontram a operar na Região, a Assicom assinala que “logicamente que terão de fazer acordos pontuais” com Grupos da Região, no que diz respeito ao “fornecimento de equipamentos e materiais” que sejam da Região ou comercializados na Região.

Para a obra do Novo Hospital estão a concurso sete candidaturas de empresas, como avançou a Lusa, na passada terça-feira.